Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeuge beobachtet Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Wochenende aus der Trippstadter Straße gemeldet worden. Am Samstagabend beobachtete ein Zeuge, wie ein Mercedes Benz nach rechts in die Sturmstraße abbiegen wollte. Weil die Kurve aber zu eng war, musste der Fahrer ein Stück zurücksetzen. Dabei streifte er einen am Fahrbahnrand geparkten Audi A3. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der Verantwortliche seine Fahrt fort.

Da der Zeuge wusste, wem der beschädigte Audi gehört, informierte er den Halter - der dann wiederum die Polizei verständigte. Das Kennzeichen des Mercedes hatte sich der Zeuge gemerkt. Der Halter konnte ermittelt werden. Wer zur Unfallzeit den Pkw fuhr, ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an. |cri

