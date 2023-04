Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erneut Automaten geknackt

Kaiserslautern (ots)

Zum wiederholten Mal ist der Betreiber einer Autowaschanlage in der Pariser Straße Opfer von Dieben geworden. Wie der Mann am Sonntag der Polizei meldete, haben sich am frühen Nachmittag einmal mehr unbekannte Täter an den Münzautomaten der Anlage zu schaffen gemacht und Bargeld gestohlen.

Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich gegen halb zwei ein Mann auf dem Gelände auf, ohne ein Fahrzeug zu waschen. Zeugen, denen der Unbekannte oder weitere verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell