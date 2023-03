Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Polizeihauptkommissar Reiner Keesen verstärkt den Bezirksdienst Mitte

Bild-Infos

Download

Krefeld (ots)

Der gelernte Elektriker ist seit 36 Jahren Polizist. Nach Abschluss seiner Ausbildung kam er zur Einsatzhundertschaft nach Wuppertal. Ein Jahr später wurde er nach Krefeld versetzt und arbeitete fünf Jahre im Wach- und Wechseldienst. Danach zog es ihn für weitere fünf Jahre zur Motorradstaffel. Nach einem kurzen Zwischenstopp auf der Leitstelle kam er zum Verkehrsdienst. Auch dort fuhr er noch 15 Jahre auf dem Motorrad Streife. Die letzten neun Jahre lag sein Schwerpunkt im Verkehrsdienst auf Geschwindigkeitsmessungen.

Sein Bezirk in der Innenstadt erstreckt sich von der Sankt-Anton-Straße nach Süden, den Frankenring und Deutschen Ring entlang, bis zur Alexanderstraße.

"Der Bezirksdienst bietet mir ein vollkommen anderes Aufgabengebiet. Ich kann meine Arbeit und Zeit frei einplanen und bin Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger in meinem Bezirk. In den ersten Monaten habe ich gemerkt, dass sich auch viele freuen, wenn sie mich sehen.", so der 55-jährige Moerser.

Wenn er gerade nicht auf den Straßen der südwestlichen Innenstadt unterwegs ist, fährt er leidenschaftlich gerne Motorrad. Reiner Keesen ist verheiratet und hat erwachsene Kinder.

Der Bezirksdienst Mitte befindet sich am Polizeipräsidium auf dem Ostwall 262. (72)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell