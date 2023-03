Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sondereinsatz "Drogen im Straßenverkehr"

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (16. März 2023) hat die Polizei Krefeld eine Kontrollstelle auf dem Parkplatz vor dem Grotenburgstadion eingerichtet. Hinzu kamen Polizeibeamte aus ganz NRW, die an dem fünftägigen Seminar "Drogen im Straßenverkehr" des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW) teilnehmen. Sie hatten Gelegenheit, die erlernte Theorie in der Praxis zu üben. Die Polizei Krefeld steht hier als Kooperationsbehörde in regelmäßigen Abständen zur Verfügung.

In der Zeit von 11 bis 17 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 155 Fahrzeuge und 186 Personen. 45 Fahrer wurden zum Drogenvortest gebeten. Bei drei Verkehrsteilnehmern erhärtete sich der Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Deshalb wurde ihnen vor Ort von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Alle anderen Tests verliefen negativ.

Zwei Fahrzeuge verloren nach technischer Prüfung und aufgrund unzulässiger Veränderungen ihre Betriebserlaubnis. Fünf Autofahrer nutzten ihr Handy während der Fahrt. Acht Personen waren nicht angeschnallt, darunter auch zwei Kinder. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Bei einem 60-jährigen Krefelder, bei dem der Drogenvortest positiv verlief, wurden drei Joints im Fahrzeug gefunden. Da es Hinweise auf einen dauerhaften Konsum von Betäubungsmitteln gab, wurde sein Führerschein sichergestellt.

Einem Autofahrer wurde aufgrund des Erlöschens der Betriebserlaubnis die Weiterfahrt untersagt. Er rief einen Bekannten zur Hilfe, der das Fahrzeug abschleppen wollte. Dieser kam mit einem Zugfahrzeug und einem Anhänger und lud das Auto auf. Eine erneute Überprüfung ergab, dass das Gespann deutlich überladen ist. Das Auto wurde daraufhin wieder abgeladen und verblieb an der Kontrollstelle. (69)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell