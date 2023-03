POL-KR: Nachtrag zur Pressemeldung 65 ("Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher"): Die 15-Jährige ist wieder zu Hause

Krefeld (ots) - Seit Montag (13. März 2023) wird die 15-jährige Anet Z. aus Krefeld-Fischeln vermisst. Das Mädchen hatte gegen 7:30 Uhr das Haus verlassen, um zur Schule zu gehen. Am Nachmittag ist sie nicht nach Hause gekommen, war am Montag aber auch nicht in der Schule. Die Vermisste hat Bezüge nach Düsseldorf. Sie führt kein Mobiltelefon mit. Sie ist 156 cm ...

