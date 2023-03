Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Mittwochnachmittag (8. März 2023) um kurz nach 15 Uhr fuhr eine 32-jährige Krefelderin mit ihrem Auto auf der Moerser Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich wollte sie rechts auf die Blumentalstraße abbiegen und übersah dabei einen 81-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf den Radweg der Moerser Straße in Richtung stadteinwärts unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. (63)

