POL-KR: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2022

Krefeld (ots) - Am Montag (27. Februar 2023) kontrollierten Polizeibeamte ab 11 Uhr an der Horkesgath. Innerhalb von knapp eineinhalb Stunden ordneten die Beamten bei drei Autofahrern die Entnahme einer Blutprobe an, da der Drogenvortest bei ihnen positiv war. Die drei Männer im Alter von 24, 25 und 36 Jahren erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Bei einer weiteren Kontrolle Am ...

