Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sondereinsatz gegen Drogen im Straßenverkehr

Krefeld (ots)

Am Montag (27. Februar 2023) kontrollierten Polizeibeamte ab 11 Uhr an der Horkesgath. Innerhalb von knapp eineinhalb Stunden ordneten die Beamten bei drei Autofahrern die Entnahme einer Blutprobe an, da der Drogenvortest bei ihnen positiv war. Die drei Männer im Alter von 24, 25 und 36 Jahren erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Bei einer weiteren Kontrolle Am Schicksbaum stand ein Fahrer eines Kleintransporters deutlich sichtbar unter Alkoholeinfluss. Einen Atemalkoholtest lehnte der 53-Jährige ab. Auch bei ihm wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Da er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahrens ohne Fahrererlaubnis. Komplettiert wurde die Bilanz des Einsatzes durch vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen und zwölf Verwarngelder wegen zu schnellen Fahrens. (59)

