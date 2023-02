Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kempener-Feld/Baackeshof: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (22. Februar 2023) erhielt eine 87-Jährige mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten. Sie erklärten ihr, dass es auf dem Baackesweg zu einem Überfall gekommen sei. In diesen Überfall sei auch ein Mitarbeiter einer Bank involviert. Er würde Falschgeld in Umlauf bringen. Deswegen müsse man das Geld von ihrem Konto jetzt auf Falschgeld überprüfen.

Die Seniorin ging daraufhin am Donnerstag (23. Februar 2023) gegen 11:30 Uhr zu einer Bank auf der Forstwaldstraße. Das dort abgehobene Geld holte ein Mann gegen 13 Uhr bei ihr ab. Die Scheine nahm er mit, um diese in seinem Auto besser kontrollieren zu können. Dieses habe er an einer Apotheke auf der Forstwaldstraße abgestellt. Zudem übergab die Frau noch zwei Gold-Dukaten.

Der Kurier war schlank, trug eine Kapuze und einen schwarzen Bart. Er hatte ein südeuropäisches Erscheinungsbild.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (56)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell