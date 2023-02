Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Die Polizei Krefeld berät zum Schutz vor Einbrüchen

Krefeld (ots)

Die aktuell veröffentlichte Kriminalstatistik zeigt, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche in Krefeld um 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.

Dieser Entwicklung will die Polizei Krefeld entgegenwirken. Die technischen Berater des Kriminalkommissariats Kriminalprävention und Opferschutz bieten am Mittwoch, 1. März 2023 um 17 Uhr eine Gruppenberatung in den Räumlichkeiten der Polizeiwache Süd, Hansastraße 25, 47799 Krefeld an.

Die Beratung richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger zu allen Themen rund um die Sicherheitstechnik.

Anmeldungen für diese Veranstaltungen senden Sie per E-Mail an kv.krefeld@polizei.nrw.de oder melden sich telefonisch unter der 02151 634 4902.

Natürlich stehen die technischen Berater auch jederzeit für Einzelberatungen zur Verfügung. Hierfür können Sie Termine über die o.g. Kontaktdaten vereinbaren. (53)

