POL-KR: Präsenzkonzept Innenstadt - Sondereinsatz Gewerbekontrollen

Krefeld (ots) - Am Dienstag (21. Februar 2023) gab sich ein Mann als Polizeibeamter aus und entwendete so einer Seniorin Am Riddershof Bargeld und Schmuck mit einem Wert im fünfstelligen Bereich. Gegen 17 Uhr klingelte der Mann, der sich als Polizist ausgab, an der Tür der Seniorin. Er erklärte ihr, dass er von ihrem Bargeld wisse und die Seniorin vor einer kriminellen Bande warne, die diese Summe Bargeld stehlen ...

