Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falscher Polizist betrügt Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Am Dienstag (21. Februar 2023) gab sich ein Mann als Polizeibeamter aus und entwendete so einer Seniorin Am Riddershof Bargeld und Schmuck mit einem Wert im fünfstelligen Bereich.

Gegen 17 Uhr klingelte der Mann, der sich als Polizist ausgab, an der Tür der Seniorin. Er erklärte ihr, dass er von ihrem Bargeld wisse und die Seniorin vor einer kriminellen Bande warne, die diese Summe Bargeld stehlen wolle. So verschaffte sich der Betrüger Zugang ins Haus der Seniorin. Nach einem mehrstündigen Gespräch übergab sie ihm das Geld und den Schmuck. Anschließend verließ der Mann das Haus.

Der Täter ist 30 bis 40 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er hatte dunkle Haare und trug einen dunklen Blouson sowie eine dunkle Hose.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (51)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell