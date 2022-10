POL-GT: Aktion Radschlag - Sichtbarkeit bedeutet Sicherheit

Gütersloh (ots) - Herzebrock- Clarholz (FN) Am 29.10.2022 kam es im Ortsteil Clarholz um 16:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Holzhofstrasse/ Feldbusch. Eine 39- jährige Warendorferin befuhr die Holzhofstrasse mit ihrem PKW aus Richtung Storcksweg kommend in Richtung Clarholz. An der Kreuzung zum Feldbusch mißachtete sie die Vorfahrt eines 45- jährigen Mannes aus Herzebrock- Clarholz, der den ...

mehr