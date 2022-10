Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Gütersloh (ots)

Herzebrock- Clarholz (FN) Am 29.10.2022 kam es im Ortsteil Clarholz um 16:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Holzhofstrasse/ Feldbusch. Eine 39- jährige Warendorferin befuhr die Holzhofstrasse mit ihrem PKW aus Richtung Storcksweg kommend in Richtung Clarholz. An der Kreuzung zum Feldbusch mißachtete sie die Vorfahrt eines 45- jährigen Mannes aus Herzebrock- Clarholz, der den Feldbusch mit seinem PKW mit Anhänger aus Richtung Postweg kommend in Richtung Marienfelder Strasse befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrzeugführerin aus Warendorf leicht verletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Alle anderen am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt. Die beteiligten PKW waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca 10.000.- EUR

