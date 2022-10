Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahrzeugführer in Wildeshausen alkoholisiert und ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag,02.10.2022, gegen 00:20 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in Wildeshausen in der Straße "Am Umspannwerk" einen Pkw und stellte bei dem 22-jährigen Fahrzeugführer aus der Gemeinde Vechta Atemalkoholgeruch fest. Ein entsprechender Test ergab 1,70 Promille, weshalb eine Blutentnahme folgte. Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so dass neben dem Tatbestand der Trunkenheit im Verkehr auch der des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfüllt war.

