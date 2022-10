Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Flüchtiger Unfallverursacher in Brake + Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein beim Verbrauchermarkt "Famila" an der Weserstraße in Brake geparkter blauer Peugeot 308 wurde am Samstag, 01.10.2022, im Zeitraum von 08:55-09:25 Uhr durch einen bislang unbekannten Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Peugeot entstand ein geschätzter Sachschaden ca. 300 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/9350 in Verbindung zu setzen.

