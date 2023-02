Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Seniorin mit Wechseltrick bestohlen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Mit der Frage, ob eine Seniorin zwei Euro wechseln könne, hat ein Mann am Mittwoch (23. Februar 2023) eine 74-jährige Frau angesprochen und auf diesem Weg Bargeld aus ihrer Geldbörse gestohlen.

Die Seniorin verließ zuvor gegen 15:15 Uhr eine Bankfiliale an der Schütenhofstraße und wurde kurz darauf von dem Mann angesprochen. Als die 74-Jährige ihre Geldbörse öffnete, griff der Dieb unvermittelt hinein. Sie stieß den Mann zurück, woraufhin dieser flüchtete. Erst als sie zu Hause war, bemerkte sie die fehlenden Geldscheine. Am Donnerstag (24. Februar 2023) erstattete die Krefelderin Anzeige in einer Polizeiwache.

Der Täter ist 1,65 bis 1,70 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er spricht gebrochen Deutsch.

Hinweise bitte an 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (55)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell