POL-GT: Brand in Kleiderschrank

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.)/ Verl (FK) - Zwischen Sonntag (06.11., 18.00 Uhr) und Montag (07.11., 05.40 Uhr) haben bislang unbekannte einen Audi A6 gestohlen, welcher an einem Haus an der Kaiserstraße geparkt stand. Der Pkw wurde zuletzt mit dem Kennzeichen GT-Sl1918 gefahren. Zudem wurde in der Nacht zu Montag (07.11.) ein weißer BMW 630d xDrive gestohlen in Verl an der Osningstraße/ Teutoburger Straße. Ob es ...

