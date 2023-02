Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Unbekannte werfen Steine von Eisenbahnbrücke - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Samstagabend (25. Februar 2023) gegen 21 Uhr fuhr eine Zeugin mit ihrem Auto auf der Voltastraße in Fahrtrichtung Ritterstraße. Als sie die dortige Eisenbahnbrücke passierte, hörte sie einen lauten Knall und bemerkte, dass ihre Windschutzscheibe beschädigt war. Nachdem die Polizei an der Unterführung eingetroffen war, erschien eine weitere Autofahrerin machte nahezu identische Angaben. Auch sie hatte einen lauten Knall gehört und beim Aussteigen festgestellt, dass sich ein frischer Schaden an ihrem Frontstoßfänger befand. Vor Ort konnten die Beamten hinter der Brücke 10-15 unterschiedlich große Steine auf der Fahrbahn feststellen. Die Steine stammen dem Anschein nach von dem Gleisbett der Zugbrücke. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu möglichen Personen machen können, die sich zum Tatzeitpunkt auf der Brücke aufgehalten haben. Wenn Sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (57)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell