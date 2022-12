Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hankensbüttel (ots)

Die Polizei Hankensbüttel ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen weiß lackierten VW UP! am 01.12.2022 um 06:30 Uhr auf dem Parkplatz des Raiffeisenmarktes an der Celler Straße in Hankensbüttel ab. Dort in der ersten Reihe zur Straße hin. Gegen 12:45 Uhr musste der Geschädigte einen erheblichen Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite feststellen.

Der Fahrer bzw. die Fahrerin des verursachenden Fahrzeugs hatte sich nach dem Unfall unerlaubt entfernt, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden.

Die Polizei Hankensbüttel sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05832 979340 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell