Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Falsche Polizeibeamte betrügen Senior - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstagabend (2. März 2023) gegen 18 Uhr erhielt ein 86-jähriger Krefelder einen Anruf mit unterdrückter Telefonnummer auf seinem Festnetztelefon. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung der Staatsanwaltschaft aus, die in Zusammenarbeit mit der Polizei Krefeld stehe. Er erzählte dem Senior weiter, dass eine Räuberbande in seinem Wohngebiet unterwegs sei. Zwei Tatverdächtige seien bereits festgenommen worden. Dabei habe man festgestellt, dass der Name des Seniors auf einer Liste auftauche. Die Betrüger behaupteten, sie wüssten, dass der Senior Bargeld und Schmuck zu Hause aufbewahre. Deshalb würden sie einen Mitarbeiter schicken, der das Geld zu Dokumentationszwecken fotografieren solle. Kurze Zeit später betrat ein Fremder das Haus des 86-Jährigen, um die fünfstellige Summe Bargeld zu fotografieren, die der Senior zu Hause aufbewahrte. Im Anschluss gab der Mann an, das Geld sicherzustellen zu müssen und verließ das Haus mit der Beute. Der Senior beschrieb den Mann als ca. 1,65 Meter groß und schlank. Er hatte dunkle kurze Haare und war dunkel gekleidet. Er sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen, die gegen 19 Uhr im Bereich Kaiserplatz/Taubenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de in Verbindung setzen. (61)

