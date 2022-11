Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Berauscht mit dem Fahrzeug unterwegs

Ulm (ots)

Am Dienstag gegen 04:15 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Eislingen in Salach einen Fiat. Während der Fahrzeugkontrolle kam bei den Einsatzkräften der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bei dem 20jährigen Fahrzeuglenker auf. Mehrere Tests bestätigen den Verdacht. Bei dem Fahrzeuglenker wurde in der Klinik eine Blutentnahme entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Während der Kontrolle konnten im Pkw noch eine geringe Menge Marihuana und Drogenutensilien aufgefunden werden. Gegen den 20jährigen wurde nun ein Ordnungswidrigkeiten und ein Strafverfahren eingeleitet. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2162866)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell