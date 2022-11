Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Verdacht Trunkenheitsfahrt

30jähriger schlafend und alkoholisiert auf dem Fahrersitz angetroffen

Am Dienstag kurz vor 1 Uhr konnte eine Streife des Polizeireviers Riedlingen einen Mercedes Benz mit laufendem Motor auf einem Feldweg im Bereich Uttenweiler feststellen. Bei der Fahrzeugkontrolle wurde ein 30jähriger schlafend auf dem Fahrersitz festgestellt. Auf Nachfrage gab dieser an, dass er vor ca. 3 Stunden eine Party verlassen hatte und hier noch schlafend wollte. Beim Gespräch nahmen die eingesetzten Polizeikräfte starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 30jährigen war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Der Mann versicherte, erst im stehenden Fahrzeug auf dem Feldweg Alkohol konsumiert zu haben. Die kontrollierenden Polizeibeamten hatten berechtigte Zweifel am Wahrheitsgehalt seiner Aussage. Augenscheinlich war er kurz zuvor noch mit seinem Mercedes gefahren. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete eine Blutentnahme beim Fahrzeuglenker an. Der Mercedes wurde am Kontrollort belassen und die Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt. Das Polizeirevier Riedlingen nahm die Ermittlungen in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr auf. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Susanne Holzmüller/Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2161506)

