Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Inrath-Kliedbruch: Zwei Fußgängerinnen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am heutigen Nachmittag (07.03.2023) befuhr eine 22-jährige Autofahrerin gegen 17:00 Uhr die Moerser Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Sie beabsichtigte an der Kreuzung zum Breiten Dyk nach links abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit zwei Fußgängerinnen (85 und 87 Jahre) welche den Breiten Dyk an der Kreuzung überquerten. Die beiden kamen zu Fall und zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu. Sie wurden nach erster Behandlung vor Ort mit Rettungswagen in Krefelder Krankenhäuser verbracht und verblieben dort stationär zur weiteren Behandlung. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. (62)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell