POL-K: 221213-2-K Einladung zum Pressegespräch

Köln (ots) - Am Montagnachmittag (12. Dezember) hat eine Autofahrerin (68) auf der Boltensternstraße in Köln-Riehl einen 84-jährigen Fußgänger in Höhe einer Bushaltestelle mit ihrem Peugeot erfasst. Rettungskräfte fuhren den Senior mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Aus noch ungeklärtem Grund war die in Richtung Niehler Ei fahrende ...

mehr