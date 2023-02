POL-F: 230216 - 0205 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Widerstand nach Crackhandel

Frankfurt (ots) - (lo) Am gestrigen Mittwochmittag (15. Februar 2023) nahmen Zivilfahnder einen Mann in der Waldschmidtstraße fest, der zuvor bei einem Wohnungseinbruch in den Besitz einer Geldbörse gelangte. Gegen 12.00 Uhr fiel der Polizei im Bereich des "Sandweg" ein Mann auf, der an unterschiedlichen Haustüren die Verschlussverhältnisse überprüfte. In der ...

