Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230216 - 0204 Frankfurt-Ostend: Festnahme nach Wohnungseinbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)

(lo) Am gestrigen Mittwochmittag (15. Februar 2023) nahmen Zivilfahnder einen Mann in der Waldschmidtstraße fest, der zuvor bei einem Wohnungseinbruch in den Besitz einer Geldbörse gelangte.

Gegen 12.00 Uhr fiel der Polizei im Bereich des "Sandweg" ein Mann auf, der an unterschiedlichen Haustüren die Verschlussverhältnisse überprüfte. In der "Waldschmidtstraße" fand er eine Haustür unverschlossen vor und verschwand im Wohngebäude. Nach wenigen Augenblicken trat der Mann mit einer Geldbörse in seiner Hand aus dem Gebäude heraus. Er durchsuchte diese, entnahm augenscheinlich mehrere Banknoten und warf die Brieftasche ins Gebüsch. Daraufhin unterzogen die Beamten ihn einer Personenkontrolle. Der Mann konnte das Geschehen mit den entnommenen 150 Euro nicht plausibel erklären. Im Rahmen der Maßnahmen konnte im Portemonnaie der Personalausweis eines 34-jährigen Mannes gesichert und im Nachgang ihm sein entwendetes Gut übergeben werden. Die Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Dieb fest und brachten ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Bei ihm handelt es sich um einen 58-jährigen Frankfurter. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten und wird im Lauf des heutigen Tages dem Haftrichter vorgeführt.

