Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230216 - 0201 Frankfurt-Stadtgebiet: Autoknacker haben es gezielt auf Taxis abgesehen - Einbruchserie im Frankfurter Westen

Frankfurt (ots)

(di) Eine Einbruchserie in Taxis beschäftigt derzeit die Frankfurter Kriminalpolizei. Das Kommissariat für Einbruchdiebstahl ermittelt derzeit in über 50 Fällen, bei denen die Täter in Taxis einbrachen und darin abgelegte Gegenstände entwendeten.

Seit dem 03. Februar 2023 kommt es in den westlichen Frankfurter Stadteilen vermehrt zu Diebstählen aus abgestellten Taxis. Besonders betroffen sind die Stadteile Gallus, Nied und Unterliederbach. Die Täter gingen hierbei identisch vor. Sie schlugen die Scheiben der Fahrer- bzw. Beifahrertür ein, um so in den Fahrzeuginnenraum und an darin abgelegten Wertgegenstände zu kommen. Die Taten spielten sich meist zur Nachtzeit ab und fielen daher erst am darauffolgenden Morgen auf. So wurden bislang mehr als 50 Fälle bekannt.

Alleine durch das Aufbrechen der Fahrzeuge ist bereits ein hoher Schaden entstanden. Hinzu kommt noch die Beute, die die Täter machten. Wertgegenstände wie Handys, Tablets sowie Bargeld sind hier die begehrten Güter. Autos sind jedoch keine Tresore. Die Polizei rät daher grundsätzlich, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu hinterlassen. Dies gilt insbesondere über Nacht!

Personen, die Hinweise zu möglichen Taten gegeben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machten, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Kommissariat unter der Rufnummer 069/ 755 - 52199 zu melden.

