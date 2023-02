Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230215 - 0198 Frankfurt-Praunheim: Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 14. Februar 2023, gegen 21.45 Uhr, wurde die hintere Scheibe eines in der Kollwitzstraße geparkten Pkw eingeschlagen, was dessen eingebaute Alarmanlage aktivierte. Auf dem Rücksitz des Wagens befand sich ein Flachbildfernseher, der offensichtlich das Ziel des Täters war. Dieser flüchtete jedoch, zumindest nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen, ohne Beute. Allerdings war er von einer Zeugin kurz zuvor beobachtet worden, wie er sich für das Fahrzeug interessiert hatte.

Nur kurze Zeit später erfolgte dann die Festnahme eines 25-jährigen Mannes in einem in der Nähe befindlichen Parkhaus. Die Polizei erhielt durch Zeugen einen Hinweis, dass sich besagter Tatverdächtiger für einen Pkw "interessierte", dessen Tür unverschlossen war. Nach vorliegender Personenbeschreibung dürfte es sich bei ihm um die Person aus der Kollwitzstraße handeln. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

