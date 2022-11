Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar - Aldingen: Einbruch in der Tübinger Straße

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montag 11 Uhr und Dienstag 11 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Tübinger Straße in Remseck am Neckar - Aldingen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter eine Kellertür auf und gelangten so in das Gebäudeinnere, wo sie zahlreiche Schränke durchsuchten. Die Ermittlungen zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie etwaigem Diebesgut dauern noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0, in Verbindung zu setzen.

