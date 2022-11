POL-LB: Marbach am Neckar: 67-Jährige fällt Betrügern zum Opfer

Ludwigsburg (ots) - Nach einem Diebstahl von etwa 30 gebrauchten Europaletten in der Industriestraße in Merklingen am vergangenen Wochenende wurde von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 200 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung oder Ergreifung der bislang unbekannten Täter führen. Die noch unbekannten Diebe schlugen zwischen Samstag 18.00 Uhr und ...

mehr