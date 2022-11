Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Ludwigsburg (ots)

Durch einen oder mehrere Täter wurde am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 21:00 Uhr die Glas-Balkontüre zur Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigsburger Straße aufgehebelt. Beim anschließenden Durchsuchen der Wohnung nahm die Täterschaft Bargeld in Höhe von mehrere Tausend Euro sowie Schmuck mit bislang nicht zu bezifferndem Wert an sich. Anschließend konnten der oder die Täter die Wohnung scheinbar unbemerkt wieder verlassen. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen übernommen und dauern derzeit an.

