Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag zwischen 17:45 Uhr und 19:15 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentüre einer Erdgeschosswohnung in der Rosenstraße auf und gelangten so ins Innere. In der Wohnung nahmen der oder die Täter Bargeld von über Eintausend Euro sowie Schmuck in einem bislang nicht zu bezifferndem Wert an sich und verließen scheinbar unbemerkt das Gebäude wieder. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen übernommen und dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell