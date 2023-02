Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230215 - 0196 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Zwei Verletzte nach Angriff mit Eisenstange

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Vormittag (14. Februar 2023) verletzte ein 55-Jähriger zwei Personen mit einer Eisenstange. Er wurde unmittelbar nach den Taten festgenommen.

Gegen 11.30 Uhr kam es in der Haupthalle des Hauptbahnhofes nach Streitigkeiten zwischen dem 55-jährigen polizeibekannten Mann und einem Passanten zunächst zu einem Handgemenge. Der Beschuldigte entfernte sich kurz und kehrte mit einer ca. 35 cm langen Eisenstange zurück. Mit dieser schlug er unvermittelt auf den Passanten ein, und verletzte ihn schwer am Kopf. Das 40-jährige Opfer musste in ein Krankenhaus verbracht und stationär aufgenommen werden. Der Täter flüchtete im Anschluss aus dem Hauptbahnhof in das Bahnhofsviertel.

Dort traf er wenige Minuten später in der Taunusstraße auf einen Bekannten aus dem Drogenmilieu, von dem er Crack forderte. Als dieser der Forderung nicht nachkam, schlug der Tatverdächtige dem 27-jährigen Bekannten mit der Eisenstange auf die Schulter. Kurz darauf wurde er im Rahmen der Fahndung von einer Streife im unmittelbaren Umfeld festgenommen, und mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell