POL-F: 230215 - 0193 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Antänzer hat es auf Geldbörse abgesehen - Festnahme

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Antänzer hat es auf Geldbörse abgesehen - Festnahme

(di) Gestern Abend (14. Februar 2023) gelang es einem Taschendieb im Bahnhofsgebiet die Geldbörse eines 43-Jährigen aus Bebra zu stehlen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und meldete dies der Polizei. Diese nahm den Täter unweit des Tatortes fest. Gegen 21:30 Uhr nutzte der 29-jährige Täter die Masche des sogenannten Antanzens aus, und stahl dem Geschädigten in der Elbestraße unbemerkt die Geldbörse aus der Hosentasche. Ein Zeuge, der die Tat jedoch mitbekam, meldete sich umgehend bei der Polizei, sodass die hinzugerufenen Beamten den Täter noch in der Nähe des Tatortes festnahmen. Den Geldbeutel fanden die Beamten in einem Mülleimer, das Bargeld daraus in den Taschen des Täters. Aber nicht nur das. Der Täter hatte auch noch eine geringe Menge Marihuana einstecken. Der Täter muss sich nun wegen des Verdachts des Taschendiebstahls und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

