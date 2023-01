Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohnmobil von Grundstück entwendet

Wietze - In der Zeit zwischen dem 20.01.2023, etwa 12:30 Uhr, und dem 21.01.2023, etwa 09:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter widerrechtlich auf ein Grundstück in der Straße Im Gewerbegebiet, Wietze. Hier verschaffte sich die Täterschaft Zugang zu einem dort abgestellten Wohnmobil und entwendeten dieses. Wer Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei in Celle unter 05141/277 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell