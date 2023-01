Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Festnahme eines Rezeptfälschers Gemeinsame Presseerklärung der StA Lüneburg -Zweigstelle Celle- und der Polizei Celle

Celle (ots)

Winsen/Aller - Am 19.01.2023 betrat ein 39-jähriger Mann eine Apotheke in Winsen/Aller um dort zwei Rezepte einzulösen, welche er am Vortag bereits bestellt hatte. Da es sich bei den abzuholenden Medikamenten um ein starkes Schmerzmittel sowie ein Beruhigungsmittel handelte, erfolgte seitens des Apothekers eine besondere Prüfung. Weil ihm im Rahmen der Überprüfung Zweifel kamen, vertröstete er den 39-jährigen zunächst und zog die Polizei zum Abholtermin hinzu. Bei dem eingereichten Rezept handelte es sich tatsächlich um eine Fälschung. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung des Autos sowie einer Wohnung des Mannes stellten die Polizeibeamten eine Vielzahl weiterer Beweismittel sicher. Es wird geprüft, ob der Tatverdächtige mit acht weiteren Taten im Landkreis Celle aus dem Jahr 2022 in Verbindung gebracht werden kann. Die Ermittlungen dauern an.

