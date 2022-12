Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde

Verkehrsunfall mit Linienbus: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am 30.11.2022 ereignete sich in Lübeck-Travemünde ein Verkehrsunfall, nachdem der Fahrer eines Linienbusses stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit einem querenden Radfahrer zu verhindern. In der Folge stürzte eine 89-jährige Businsassin und erlag wenige Tage später ihren Verletzungen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Linienbus am Mittwoch (30.11.), gegen 11:30 Uhr, den Gneversdorfer Weg aus der Torstraße kommend. Als dieser in die Vogteistraße abgebogen war, musste der 59-jährige Busfahrer stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit einem plötzlich auf die Fahrbahn wechselnden Radfahrer zu verhindern. Infolge des abrupten Bremsvorganges stürzte eine 89 Jahre alte Lübeckerin von ihrem Sitz und verletzte sich so schwer, dass sie wenige Tage später im Krankenhaus verstarb.

Durch die Lübecker Kriminalpolizei werden weitere Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Radfahrer geben können. Außerdem wird der 20-40 Jahre alte Radfahrer, der möglicherweise einen Vollbart hatte, mit einem älteren Damenrad unterwegs war und am 30.11.2022 mit einem bräunlich-grünen bzw. dunkelgrünen Parka mit Fellkapuze bekleidet war, gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0451-131 0 bei der Polizei zu melden.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell