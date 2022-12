Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Polizei und Feuerwehr suchen nach weißem Transporter

Lübeck (ots)

Bereits am 14.12.2022 (Mittwoch) ereignete sich in der Hüxstraße in Lübeck ein Unfall zwischen einem Löschfahrzeug der Feuerwehr und einem geparkten weißen Transporter. Das Löschfahrzeug wurde nicht unerheblich beschädigt. Der Fahrer des Transporters setzte sich nach einem kurzen Gespräch ab, sodass ein Datenaustausch nicht möglich war. Nach diesem sucht nun die Polizei.

Gegen 19:37 Uhr befuhr ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr Lübeck auf der Anfahrt zu einem Einsatzort die Hüxstraße in Lübeck. Etwa auf Höhe der Hausnummer 123 hatte halbseitig auf dem Gehweg und im Haltverbot ein weißer Transporter geparkt, der deutlich in die Fahrbahn hineinragte. Während der Vorbeifahrt kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Das Feuerwehrfahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Fahrer des Transporters setzte dieser sich vom Unfallort ab, ohne Absichten zu äußern, an einer Schadenregulierung interessiert zu sein.

Weil der Transporter aber auch beschädigt wurde, wird der Fahrzeugführer nun gebeten, sich bezüglich eines Datenaustausches beim 1. Polizeirevier in Lübeck unter der Rufnummer 0451 - 131 6145 oder per Mail unter ed.luebeck.prev01@polizei.landsh.de zu melden. Auch Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu dem Fahrzeugführer oder dem besagten weißen Transporter machen können, sollen sich gern beim Revier melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell