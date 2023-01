Polizei Hagen

POL-HA: Transporter rutschen aufeinander zu und stoßen zusammen

Hagen-Altenhagen (ots)

Montag (09.01) gegen 15.10 Uhr stießen zwei Transporter auf der Fehrbelliner Straße frontal zusammen. Ein 34-Jähriger war mit seinem Mercedes Sprinter in Richtung Zollstraße unterwegs. In der Gegenrichtung fuhr ein 35-Jährigen mit seinem Ford Transit. Als sich die Fahrer beide wahrnahmen, bremsten sie. Die Fahrzeuge rutschten jedoch aufeinander zu und stießen zusammen. Nach dem Aufprall rutschte der Ford wieder ca. drei Meter zurück und kam erst dort zum Stehen. Ermittlungen ergaben, dass das Kopfsteinpflaster der Straße aufgrund der Witterung (Regen) und einer Ölspur extrem glatt war. Bei dem Unfall erlitt der Ford-Fahrer leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Kleintransportern entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Transit musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr beseitigte auslaufende Betriebsflüssigkeiten. Die Fehrbelliner Straße musste aufgrund des Zustandes temporär gesperrt werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell