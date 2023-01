Polizei Hagen

POL-HA: Zivilfahnder nehmen 25-Jährigen nach Drogenhandel fest

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 09.01.2023, bestreiften Zivilfahnder der Hagener Polizei gegen 18 Uhr den Bahnhofsbereich. Dabei fielen ihnen in der Stresemannstraße zwei Mädchen (14, 15) auf. Die Minderjährigen blickten sich mehrfach um und zählten Bargeld ab. Anschließend fand offenbar ein Kaufgeschäft mit einem Mann statt. Die Beamten hielten die Mädchen kurz darauf an. Eines trug ein Druckverschlusstütchen mit Marihuana bei sich. Die Polizisten nahmen die 14- und die 15-Jährige mit auf die Wache, wo beide von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Die Zivilfahnder machten sich erneut auf die Suche nach dem Verkäufer und wurden vor einer Spielhalle fündig. Er trug mehrere hundert Euro in szenetypischer Stückelung mit sich. Der 25-Jährige trat bereits in der Vergangenheit mit Drogen in Erscheinung. Die Zivilfahnder nahmen den Mann vorläufig fest, beschlagnahmten das Geld, welches vermutlich aus illegalem Drogenhandel stammte, und legten eine Anzeige vor. (hir)

