POL-HA: Mann randaliert mit Holzlatte in der Hand

Hagen-Boele (ots)

Ein 39-Jähriger löste am Montag (09.01.) einen Einsatz der Polizei aus, nachdem er in der Lauweriksstraße randalierte. Der Hagener hatte gegen 14.20 Uhr Sperrmüll aus einem Fenster auf die Straße geworfen. Als Polizisten eintrafen, stand der Mann mit einer Holzlatte in der Hand auf der Baurothstraße. Er wollte die Latte zunächst nicht ablegen. Nachdem er sie im weiteren Verlauf und nach mehrfacher Aufforderung schließlich hinlegte, griff er anschließend einige Bücher, die er ebenfalls zuvor auf die Straße geworfen hatte. Diese schmiss der Mann wahllos auf geparkte Fahrzeuge. Ein Schaden an den Autos entstand glücklicherweise nicht. Die Einsatzkräfte versuchten den 39-Jährigen erfolglos zu beruhigen. Er baute sich mehrfach vor den Polizisten auf und schrie sie weiter an. Er gab an, dass er andere Personen aufsuchen und die Latte mitnehmen wolle. Die Beamten nahmen ihn aufgrund seines aggressiven Verhaltens, zur Verhinderung von Straftaten und zur emotionalen Beruhigung in Gewahrsam. (arn)

