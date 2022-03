Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kollision im Kreuzungsbereich - silberner Kleinwagen flüchtig

Radevormwald (ots)

Vergangenen Donnerstag (3. März) ist es auf der Uelfe-Wuppertal-Straße zu einer seitlichen Kollision zwischen zwei Autos gekommen.

Eine 63-jährige Radevormwalderin fuhr mit ihrem Ssangyoung auf der Uelfe-Wuppertal-Straße aus Richtung Dahlerau kommend in Richtung Radevormwald. In Höhe der K9 hörte sie plötzlich einen aufheulenden Motor. Ein silberner Pkw beschleunigte und fuhr in den Kreuzungsbereich der Uelfe-Wuppertal-Straße ein. Dort kam es zu einer Kollision mit dem Auto der 63-Jährigen. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Uelfestraße fort.

Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 70 Jahre alten Mann mit grau-melierten Haaren gehandelt haben. Er war unterwegs mit einem silbernen Kleinwagen, eventuell der Marke Ford oder Opel.

Möglicherweise hat eine Zeugin, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Bereich der Unfallstelle aufgehalten hat, den Unfall beobachtet und kann die Ermittlungen der Polizei unterstützen. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell