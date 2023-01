Polizei Hagen

POL-HA: Führerscheinneuling unter Drogeneinfluss mit falschen Kennzeichen unterwegs

Hagen-Berchum (ots)

Am Dienstag, 10.01.2023, fuhr ein Diensthundführer im Rahmen seiner nächtlichen Streife gegen 00:10 Uhr durch Berchum. Hier kam ihm ein verdächtiges Fahrzeug entgegen, in welchem zwei Personen saßen. Das vordere Kennzeichen des VWs lag hinter der Windschutzscheibe. Auf beiden Kennzeichen waren die Landesiegel abgekratzt. Als der Fahrer den Polizisten erblickte, bog er schlagartig ab. Der Diensthundführer forderte Verstärkung an. Schnell stand fest, dass das Auto weder versichert, noch in Straßenverkehr zugelassen war. Die Kennzeichen gehörten zu einem völlig anderen Fahrzeug. Bei einer weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass sich der 19-Jährige in der Probezeit befand. In einem Brustbeutel führte er Marihuana mit sich. Ein Drogentest verlief ebenfalls positiv. Die Polizisten ließen eine Blutprobe entnehmen und legten Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, das Kraftfahrzeugsteuergesetz, des Fahrens unter Drogeneinfluss und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. (hir)

