Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Erneute Farbschmierereien an der Ratoldus-Schule

Radolfzell (ots)

Erneute Farbschmierereien an den Wänden der Ratoldus-Gemeinschaftsschule sind der Polizei am Montag gemeldet worden. Im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr bis Montag, 7 Uhr, sprayten unbekannte Täter mit roter Farbe mehrere Schriftzüge, Smila's und Herzen an dortige Betonwände. Hierbei benutzten die Unbekannten die Worte "Kan" und "Help". Zudem wurde mit einem wasserunlöslichen Stift an einem Quergang im ersten Treppenvorbau: "Yt die ich mag:" YeosM", "Chaosflohh", "Isycheesy", "Paluten", "Arahzuhl HD" und "lars oda so" geschrieben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Personen, die im Bereich des Schulgeländes im betreffenden Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell