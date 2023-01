Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Mithilfe führt zum schnellen Auffinden einer vermissten Person

Celle (ots)

Winsen/Aller - Am Abend des 23.01.23 hat ein Seniorenheim eine 87 jährige, demente, Bewohnerin als abgängig gemeldet. Die Kollegen/-innen der Polizeistation haben sich umgehend auf die Suche nach der Dame gemacht und haben unterwegs auch Verkehrsteilnehmer angesprochen, ob diese die Dame eventuell gesehen haben könnten. Eine Verkehrsteilnehmerin erkannte den Ernst der Lage und hat sich spontan dazu entschlossen ebenfalls auf die Suche zu gehen. Schließlich konnte sie die Dame auch ausfindig machen und kümmerte sich um sie. Die Kollegen/-innen nahmen die Dame dann in Empfang und brachten sie zurück zum Seniorenheim. Ein ausdrücklicher großer Dank an die Verkehrsteilnehmerin für ihre Unterstützung, so konnte die Seniorin in weniger als zwei Stunden zurück im Warmen sein.

