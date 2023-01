Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 12.01.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 15.00 Uhr bis 15.15 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand die gesamte rechte Fahrzeugseite eines grauen Peugeot. Der Peugeot stand in Grenzach in der Basler Straße auf dem Parkstreifen in der Nähe der Sparkasse. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Aufgrund der ...

