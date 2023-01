Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Auto am helllichten Tag zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.01.2023, in dem kurzen Zeitraum zwischen 15.00 Uhr bis 15.15 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand die gesamte rechte Fahrzeugseite eines grauen Peugeot. Der Peugeot stand in Grenzach in der Basler Straße auf dem Parkstreifen in der Nähe der Sparkasse. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Aufgrund der Tatörtlichkeit und der Tatzeit hofft der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen auf Hinweise von der Bevölkerung. Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können mögen sich bitte mit dem Polizeiposten (Telefon 07624 98900) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell