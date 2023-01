Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Motorboot auf einem Bootstrailer gerät in Brand

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Donnerstag, 12.01.2023, kurz nach 22.00 Uhr, ein brennendes Boot in der Gewerbestraße mitgeteilt. Das Motorboot sei auf einem Bootstrailer verladen und stehe auf einem Abstellplatz für Wohnmobile, Wohnwagen und Boote. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Das Boot brannte komplett aus. Ein danebenstehender Wohnwagen wurde durch die Hitzeeinwirkung auch in Mitleidenschaft gezogen. Ursächlich für den Brand sei wohl eine im Boot umgefallene Gaslampe, welche einen Teppich und Vorhänge entzündet haben soll. Der Bootsbesitzer wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Boot und dem Anhänger wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

