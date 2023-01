Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Gaststätteneinbruch am helllichten Tag

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter hebelte am Donnerstag, 12.01.2023, in dem Zeitraum zwischen 11.40 Uhr bis 12.00 Uhr, zunächst eine Terrassentür und dann eine weitere Tür auf, um in der Hauinger Straße in den Küchenbereich einer Gaststätte zu gelangen. Schubladen wurden geöffnet und durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

